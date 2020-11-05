Пенсионерка сгорела в своей кровати в Саратове: начата проверка

Сгорел двухэтажный дом на улице Гоголя
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку обстоятельств гибели пенсионерки на пожаре.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, устанавливаются все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, рано утром 5 ноября в Волжском районе Саратова загорелся двухэтажный дом по улице Гоголя. Возгорание заметили соседи.
Возгорание заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Огонь охватил квартиру на втором этаже, где одиноко проживала 69-летняя женщина.
Погибшая женщина жила на втором этаже
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Ее тело с сильными ожогами было впоследствии обнаружено в кровати. Следов насильственной смерти на теле не найдено. Очаг возгорания находился рядом с кроватью.
Тело женщины нашли в кровати
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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