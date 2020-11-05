Пенсионерка сгорела в своей кровати в Саратове: начата проверка

Сгорел двухэтажный дом на улице Гоголя Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку обстоятельств гибели пенсионерки на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, устанавливаются все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, рано утром 5 ноября в Волжском районе Саратова загорелся двухэтажный дом по улице Гоголя. Возгорание заметили соседи.

Возгорание заметили соседи Фото: СУ СКР по Саратовской области

Огонь охватил квартиру на втором этаже, где одиноко проживала 69-летняя женщина.

Погибшая женщина жила на втором этаже Фото: СУ СКР по Саратовской области

Ее тело с сильными ожогами было впоследствии обнаружено в кровати. Следов насильственной смерти на теле не найдено. Очаг возгорания находился рядом с кроватью.

Тело женщины нашли в кровати Фото: СУ СКР по Саратовской области

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