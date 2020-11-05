Панков: После встречи с Володиным руководителю регионального Росздравнадзора может грозить увольнение

Встреча Володина с врачами и чиновниками по вопросам работы системы здравоохранения

Угроза увольнения нависла над рядом чиновников как региональных, так и федеральных структур по итогам встречи 5 ноября со спикером ГД Володиным.

Как сообщает в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков, жесткий разговор с медиками и чиновниками, который проходит сегодня в Саратове на базе медуниверситета, может стоить кое-кому должности.

- После выступления министра здравоохранения Костина вопросов стало больше. Володин дал поручение пригласить руководителя ФОМСа Заречного. Его в зале нет. Послали за ним. Он шутит с огнем. А пока пытается объяснить ситуацию руководитель Россздравнадзора Цымбал. В вопросах обеспечения лекарствами он тонет. Пытается объяснить. Это не проходит у Володина. Он спрашивает и за контроль ценообразования, и за не работу с аптеками. И за возросшее ценообразование в частных клиниках. Володин просит провести расследование с минфином - Ойкиным. Почему не прокачивают монтаж медицинского оборудования. Понимаю, чем это грозит минфину. Что касается ответа Цымбала, что он учтет замечания в работе, Володин добавил - навряд ли вы уже будете делать. Это может грозит увольнением.

Володин отметил позитивную работу Бусаргина. Как сказал Цымбал, он начал всех собирать по работе аптек. Только сейчас, а почему раньше не собирали? Бусаргин на должности всего неделю, - пишет Панков.

По словам Панкова, Вячеслав Володин предложил первому зампреду правительства Вадиму Ойкину отдать свою машину врачам для спасения жизни людей, и каждое утро звонить министру Костину и спрашивать, какие и куда нужны средства.

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