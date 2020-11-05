Подвоз воды организован для жителей Волжского и Ленинского районов

Воды в двух районах не будет до утра Фото: Екатерина Семенова

Для жителей Волжского и Ленинского районов Саратова организован подвоз воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», отключение связано с работами по выносу коммуникаций при строительстве дороги по улице Менякина. Они продлятся до завтрашнего утра.

Воду привезут по следующим адресам:

- 10:30-11:30 — 1-ый проезд Скоморохова;

- 10:30-12:30 и 15:00-16:00 — 2-й проезд Блинова, 4а;

- 12:00-13:00 — улица Хрустальная, 55А;

- 12:30-13:30 и 16:30-17:30 — улица Романтиков, 46а;

- 13:30-15:00 — улица Исаева, 24;

- 15:30-16:30 — улица Уютная, 1;

- 16:30-18:00 — улица Менякина, 8.

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