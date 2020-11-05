Пожар на Гоголя в Саратове унес жизнь пенсионерки

Сегодня, 5 ноября, в 5:19 пожарные и две единицы техники отправились тушить частный деревянный дом на улице Гоголя, 6 в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, на пожаре погибла 69-летняя женщина.
Предположительно, она отравилась продуктами горения.
Возгорание на площади 2 кв.м. ликвидировали.
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