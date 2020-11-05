В Балакове пьяный сын до смерти забил беспомощную мать и раскаялся

Мужчина признал вину и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области взят под стражу мужчина, обвиняемый в смерти матери.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 53-летний гражданин признался и раскаялся в содеянном.

Мужчина жил с 80-летней матерью в квартире дома на улице 30 лет Победы. Женщина нуждалась в постоянном уходе, и сын пристрастился к алкоголю. Он вымещал на женщине злость и избивал ее.

По версии следствия, рано утром 31 октября мужчина в очередной раз разозлился на престарелую мать и нанес ей несколько ударов. Потом он опомнился и принялся просить у нее прощения, положил на диван, а сам ушел в соседнюю комнату. Медиков он не вызвал. Около семи утра он обнаружил женщину мертвой и рассказал соседу, тот обратился в скорую помощь.

Экспертиза установила, что смерть наступила от тупой травмы груди и множественных переломов ребер.

Расследование дела продолжается.

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