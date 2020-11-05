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Мужчины нашли труп при сборе валежника в Балаковском районе

Тело пролежало около двух дней
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Труп нашли местные жители неподалеку от села Красный Яр

Труп нашли местные жители неподалеку от села Красный Яр

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области начата проверка по факту гибели мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело погибшего нашли двое жителей района вечером 3 ноября. Труп находился в трех км от вела Красный Яр, где мужчины собирали валежник.

Очевидцы вызвали полицию. На место прибыли также следователи СКР. Судмедэксперт осмотрел труп. На вид погибшему около 40-45 лет, признаков насильственной смерти не найдено. Предварительно установлено, что он скончался около двух дней назад.

По итога проверки будет принято процессуальное решение.

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