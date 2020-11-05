Погода в Саратове 5 ноября: сохранится туман и слабый ветер

В Саратовской области в четверг, 5 ноября, ожидается небольшой дождь.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, осадки пройдут локально, в отдельных районах.

Также местами ожидается туман с видимостью до 500 метров. Ветер будет дуть с северо-востока и севера со скоростью 3-8 м/с.

Столбик термометра покажет днем +4... +9 градусов.

В Саратове дождь маловероятен, температура прогнозируется около +8... +9 градусов днем.

Год назад в этот день также было туманно, но чуть теплее — до +6... +11 градусов.

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