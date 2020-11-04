Двое мужчин погибли в ДТП на сельской дороге в Базарнокарабулакском районе

В автомобиле погибли водитель и пассажир
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Базарно-Карабулакском районе в автоаварии погибли два человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось на полевой дороге в 10 км от села Новиковка.
Около 12:15 автомобиль УАЗ-23632 вылетел в овраг. На месте погибли 35-летний водитель и 24-летний пассажир.
Машина вылетела с дороги в овраг
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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