Каток смял два автомобиля в Саратове

Каток рухнул на припаркованные машины. Фото очевидца

В центре Саратова произошло ДТС с асфальтоукладчиком.

Как сообщают очевидцы в канале «ЧП-Саратов», авария случилась на пересечении улиц Вольская и Гоголя.

Два автомобиля оказались повреждены. Фото очевидца

Асфальтоукладчик рухнул с платформы автотрала и смял два припаркованных автомобиля: «Ниву» и Volvo.

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