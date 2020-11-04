Каток смял два автомобиля в Саратове

Каток рухнул на припаркованные машины. Фото очевидца
В центре Саратова произошло ДТС с асфальтоукладчиком.
Как сообщают очевидцы в канале «ЧП-Саратов», авария случилась на пересечении улиц Вольская и Гоголя.
Два автомобиля оказались повреждены. Фото очевидца
Асфальтоукладчик рухнул с платформы автотрала и смял два припаркованных автомобиля: «Ниву» и Volvo.
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