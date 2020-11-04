Двое рыбаков едва не ушли на дно Волги в продырявленной лодке

На помощь незадачливым рыбакам пришли спасатели Фото: Саратовская областная служба спасения

На Волге сегодня, 4 ноября, едва не затонула лодка с рыбаками.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, вызов поступил от очевидца.

ЧП случилось в районе железнодорожного моста через Волгу. Двое мужчин не смогли добраться до берега, так как их резиновая лодка оказалась повреждена. Их прибило к зарослям деревьев, где они и застряли.

Спасатели доставили незадачливых рыбаков на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

Лодку прибило к зарослям деревьев Фото: Саратовская областная служба спасения

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.