Двое рыбаков едва не ушли на дно Волги в продырявленной лодке

На помощь незадачливым рыбакам пришли спасатели
Фото: Саратовская областная служба спасения
На Волге сегодня, 4 ноября, едва не затонула лодка с рыбаками.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, вызов поступил от очевидца.
ЧП случилось в районе железнодорожного моста через Волгу. Двое мужчин не смогли добраться до берега, так как их резиновая лодка оказалась повреждена. Их прибило к зарослям деревьев, где они и застряли.
Спасатели доставили незадачливых рыбаков на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.
Лодку прибило к зарослям деревьев
Фото: Саратовская областная служба спасения
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