В Саратове молодая женщина потеряла 159 тысяч рублей после установи приложения на телефон

В полицию Саратова обратилась 61-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, гражданка лишилась сбережений после общения с незнакомцем.

Схема оказалась не нова: мужчина позвонил и представился сотрудником банка. Он рассказал, что со счета женщины пытаются списать деньги, и попросил назвать реквизиты карты. После этого 108,7 тыс. рублей действительно ушли в неизвестном направлении.

Еще одной жертвой мошенников стала 26-летняя женщина. Ей сообщили, что якобы от ее имени поступила заявка на кредит. «Менеджер по работе с клиентами» заверил, что договор можно отменить, для этого надо скачать мобильное приложение, через которое на счет поступят виртуальные деньги и смс-сообщение с кодом для прерывания сделки. Однако вместо этого женщина лишилась 159 тыс. рублей.

Полиция настойчиво предупреждает граждан, что никому нельзя сообщать данные своей карты и коды из смс-сообщений. В случае звонка от неизвестного надо прервать разговор и самому перезвонить в банк. Также нельзя устанавливать по просьбам мошенников мобильные приложения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.