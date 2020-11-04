Мужчина и женщина умерли от коронавируса в Саратове

В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли мужчина и женщина.

Теперь в регионе зарегистрировано уже 163 смерти непосредственно обусловленных COVID-19.

56-летняя женщина лечилась дома. На пятые сутки ее госпитализировали в реанимацию ковидного госпиталя. Еще через пять дней, два из которых она провела на ИВЛ, пациентка скончалась от отека легких и прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности.

Из сопутствующих заболеваний у нее был сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, артериосклеротический нефросклероз, осложненный хронический пиелонефрит, ожирение.

44-летний мужчина также первое время лечился дома. Его доставили в больницу на шестой день заболевания, где он провел 10 суток, три из которых — на ИВЛ.

У пациента имелись хронические заболевания: бронхиальная астма, артериальная гипертензия, ожирение.

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