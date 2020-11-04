Под окнами высотки в Саратове найден труп девушки

В Саратове погибла 24-летняя девушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи отдела по Ленинскому району начали доследственную проверку. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства гибели девушки.

Известно, что ее тело было обнаружено под окнами высотки на улице Блинова, 52.

На месте работали следователи СКР, специалисты Центра медицины катастроф и полиции.

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