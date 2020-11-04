На Московском шоссе «десятка» на переходе сбила мужчину

На Московском шоссе вечером 3 ноября был сбит пешеход.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, 48-летний мужчина переходил дорогу напротив дома №113 в 19:30.
Он попал под колеса ВАЗ-2110. По предварительной версии, 34-летний водитель нарушил правила проезда пешеходных переходов.
Пострадавший мужчина госпитализирован.
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