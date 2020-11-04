Саратов стал одним из самых мистических городов России

Жители Саратова верят в призраков и домовых Фото: Екатерина Семенова

Саратов вошел в ТОП-5 самых мистически настроенных городов России.

Соответствующий рейтинг подготовили эксперты независимым исследовательским агентством Zoom Market по итогам октября 2020 года.

Саратов занял четвертое место среди 22 крупнейших городов России, уступив Воронежу, Санкт-Петербургу и Брянску. Реже всего верят в потусторонние силы жители Казани, Махачкалы и Москвы.

2 640 респондентов отвечали на вопросы: Как вы относитесь к мистике? Вы верите в существование потусторонних сил? Сталкивались ли вы или ваши знакомые с потусторонними силами? С какими?

При этом порядка 32% заявили, что верят в мистические силы, а 12% сообщили, что сами или их знакомые сталкивались с подобным. Чаще всего — с призраками (88%) и домовыми (7%).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.