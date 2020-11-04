Саратовцев приглашают на культурный марафон в День народного единства

Концерты подготовили многие учреждения культуры Фото: Екатерина Семенова

В Саратове запланирована культурная программа в День народного единства.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры, свои мероприятия к этой праздничной дате подготовили многие учреждения. Состоится настоящий культурный марафон.

Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» подготовил онлайн-концерт «Россия — мой дом». Начало в 12:00.

Саратовская областная филармония предлагает посмотреть в соцсетях видеозаписи из архива фольклорного ансамбля «Балаган».

ДК «Россия» покажет праздничный онлайн-концерт «В единстве народов сила России». В концертных номерах творческих коллективов и солистов ДК отображена тема патриотизма, толерантности, а также традиции народов, проживающих в области.

Саратовский областной Дом работников искусств подготовил пост с архивными записями выступлений фольклорно-этнографического ансамбля «Забава». Пост будет опубликован в официальной группе Дома работников искусств в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/sodri, а так же на странице «Facebook» https://www.facebook.com/artdomsaratov и группе в «Одноклассниках» https://ok.ru/artdomsaratov.

В Саратовском областном музее краеведения с 10:00 до 18:00 можно будет принять участие в экскурсионном путешествии в прошлое Саратовского края, услышать рассказы о государственных символах, истории оружия и создания одежды, побывать на познавательной экскурсии о народах, проживающих в области, ответить на вопросы познавательной викторины на выставке, посвященной 85-летию Олега Табакова.

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