Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил саратовцев с днем народного единства

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Сегодня в России отмечается День народного единства.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил граждан с этим праздником:
- Поздравляю вас с Днем народного единства.
Этот праздник объединяет граждан нашей страны, независимо от их национальности, вероисповедания и взглядов.
Россия не раз проходила через тяжелые испытания, и всегда любовь к родной земле, сплоченность и ответственность людей за судьбу Отечества помогали преодолевать невзгоды, побеждать и идти вперед. Эти незыблемые ценности – главная опора России и гарантия ее процветания.
Желаю вам здоровья и всего самого доброго, — сказал Вячеслав Володин.
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