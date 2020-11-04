Коронавирус в Саратовской области выявлен у 195 человек

Коронавирус выявлен у 195 человек в Саратовской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области на утро 4 ноября стало известно о новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, лабораторно подтверждено 195 случаев.

Всего с начала пандемии в области заразились 21 287 человек, выздоровели 14 614, из которых 288 — за сутки.

По-прежнему в структуре заболевания преобладают жители Саратова. За сутки здесь выявлено 106 случаев. В числе территорий, где выявлен коронавирус, появился Энгельсский район — 16 случаев. Напомним, несколько дней там не выявляли зараженных.

Также среди новых заболевших 16 детей до 17 лет и 74 человека старше 60 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.