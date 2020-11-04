Поздравление муфтия Саратовской области Мукаддаса-хазрат Бибарсова с Днем народного единства

Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов. Фото предоставлено пресс-службой ДУМСО

Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов поздравил жителей региона с Днем народного единства.

- Дорогие саратовцы! Братья и сестры!

От имени Духовного управления мусульман Саратовской области и себя лично поздравляю моих сограждан с Днем народного единства и прошу Всевышнего о благе для нашего Отечества и всего российского общества!

4 ноября — государственный и гражданский праздник нашей страны, олицетворяющий исторический подвиг тех, кто отстоял независимость и свободу не только свою личную, но и своего народа и своих потомков. На фоне угрозы уничтожения своей страны, своей самобытности, своей культуры и идентичности, преодолевая тщеславие и амбиции, благородные мужи объединили свои силы в едином порыве.

Единство, братство, взаимное уважение, мир – эти ценности являются одними из наиболее значимых для любой нации и государства. Их нельзя назвать легко достижимыми. Для того, чтобы среди нас царило единство необходимо прилагать серьёзные усилия, возможно поступаться личными интересами в пользу наших родственников, соседей, соотечественников. Но только таким образом, путём взаимопонимания и взаимной поддержки, можно добиться укрепления и развития России и российского общества.

В день праздника выражаю искренние пожелания счастья и благополучия. Да будет в наших домах царить мир и покой. Пусть наши дети растут в дружбе и радости. Здоровья и долголетия нашим отцам и матерям, — пожелал муфтий.

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