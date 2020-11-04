На кольце НИИ девушка не убедилась в безопасности и попала под поезд

В Саратове под поезд попала 20-летняя девушка.

Как сообщает «ЧП-Саратов», это случилось на переходе на кольце НИИ в Ленинском районе города.

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Очевидцы сообщают, что девушка находилась в компании пяти человек. Все они не убедились в безопасности перехода.

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