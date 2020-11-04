Валерий Радаев поздравил саратовцев с Днем народного единства

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей с Днем народного единства.

- Уважаемые жители Саратовской области!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник прославляет великую историю России, подвиг жителей, отстоявших независимость страны. Он стал символом патриотизма и единения. Ярким свидетельством того, что сплоченность народа, гражданское согласие — главная опора государства. И всегда верность Родине, героическим традициям, идеям добра и мира будет объединять все поколения россиян.

Мы сообща решаем задачи развития нашего региона, исполнения национальных проектов Президента страны. Сообща трудимся, чтобы крепло и процветало Отечество.

Дорогие земляки! Примите слова благодарности за целеустремленность, неравнодушие, старания! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях на благо России! — сказал глава региона.

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