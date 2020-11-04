День народного единства в Саратовской области будет туманным

Утро будет туманным
Фото: Екатерина Семенова
Днем 4 ноября в Саратовской области ожидается облачная погода.
Впрочем, как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра не исключают прояснений.
Утром может пройти небольшой дождь, днем осадки маловероятны. А вот местами погоду испортить сильный туман с понижением видимости до 500 и менее метров. Областная Госавтоинспекция уже предупредила автомобилистов о максимальной осторожности за рулем. Пешеходам также не следует переходить дорогу, не убедившись в безопасности.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с.
Столбик термометра покажет днем до +6... +11 градусов, на юге области — до +16.
В областном центре день будет погожим, с солнечным светом и без осадков.
Год назад День народного единства также был туманным. Но заметно прохладнее, всего +1... +6 градусов.
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