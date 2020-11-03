«Диктант карьеры» — это инструмент саморазвития»: студентка Президентской академии об участии во Всероссийском проекте

Студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алина Кузьмина

Уникальный Всероссийский проект «Диктант карьеры» впервые стартовал в 2020 году во всех уголках России.

Студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алина Кузьмина показала высокий компетентностный и личностный уровень и вошла в тройку лидеров Диктанта, встав в один ряд с участниками из Юго-Западного государственного университета, а также Вятского государственного университета.

- О данном мероприятии я узнала благодаря Центру развития карьеры Института, — подчеркнула Алина Кузьмина. — Ознакомившись с положением, я поняла, что участие в Диктанте — это прекрасная возможность определить уровень компетенций, связанный с развитием моей будущей карьеры.

Участников нашумевшего проекта заинтересовала возможность получить актуальные в наше время навыки анализа и исследования. Именно поэтому широкий спектр вопросов онлайн-диктанта мотивировал Алину на максимальное извлечение полезного результата.

- Известие о том, что я вошла в тройку лидеров Диктанта, стало для меня неожиданным, но очень приятным. В один момент раздался телефонный звонок, где организаторы сообщили об итоге моего участия. Я желаю каждому испытать подобные эмоции! - поделилась впечатлениями Алина Кузьмина.

Алина отмечает, что «Диктант карьеры» — это инструмент саморазвития. Абсолютно не важно, каким будет результат, ведь главное — полученный опыт, который можно использовать для будущих свершений.

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