Туман в Саратове: ГИБДД просит водителей не превышать скорость, а пешеходов убедиться, что их пропускают

Автомобилистов предупреждают о тумане в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, 4 ноября прогнозируется сильный туман, что приведет к ухудшению видимости до 500 метров и менее.

В связи с этим водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность, особенно на трассах вне населенных пунктов, где туман обычно сильнее.

Автомобилистам необходимо сохранять безопасную скорость, включать противотуманные фары, указатели поворота. Пешеходы должны пересекать проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что их пропускают, крайне желательно использовать в одежде световозвращающие элементы.

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