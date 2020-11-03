Думаю, два дня продержимся: аптеки Пугачевского района остались без лекарств

Михаил Садчиков на заседании координационного совета

В аптеки Пугачевского района Саратовской области не поступили лекарства. Об этом на заседании координационного совета в региональном правительстве заявил глава района Михаил Садчиков.

По его словам, те лекарства, которые были привезены на прошлой неделе, сотни упаковок антибиотиков, были раскуплены. Новые поставки пока не произведены. Торговые сети обещают завести препараты к концу недели.

- Сегодня в аптеках есть лекарства? — поинтересовался губернатор Валерий Радаев.

Михаил Садчиков назвал несколько видов лекарств, но в наличии имеются буквально по несколько штук упаковок.

- Если нам обещают через два дня поставки, я думаю, что два дня мы продержимся. Но вот это нас беспокоит, — сказал глава района.

При этом, по его словам, раскуплены не только основные препараты, но и их заменители.

Валерий Радаев призвал выправить ситуацию.

- В ручном режиме надо переформатировать на поставку. Чтобы товар был. Заставьте поставщика, чтобы привез, — сказал он и подчеркнул, что такой подход должен быть во всех районах.

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