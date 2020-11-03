В Саратове заболели специалисты по работе с роботами на анализах по коронавирусу

На координационном совете по коронавирусу в Саратове 3 ноября начальник регионального УФСБ Олег Боломожнов заявил о случаях длительного ожидания отправки анализов на исследования. В конечном итоге это ведет к утрате их ценности для диагностики, так как вирусные частицы со временем не могут быть выявлены.

И. о. министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова пояснила, что есть приказ о маршрутизации. Все районы области и Саратова закреплены за конкретной ПЦР-лабораторией.

- Да, есть задержки в заборе и получении результатов. Это связано с тем, что многие медработники находятся на больничном. Мы работаем над этим вопросом, — пояснила Выкова.

Губернатор Радаев предложил выяснить, где, с учетом маршрутизации, происходит задержка.

- Не может быть такое, чтобы до десяти дней не было обратной связи по тестам. Надо мобилизоваться. Что у нас со специалистами по роботам? Вышли с больничного? — спросил Радаев о специалистах, работающих в лаборатории в Перинатальном центре.

Асят Выкова ответила, что еще нет.

- Надо провести переподготовку других специалистов. У нас там работает звено из восьми человек, и все восемь заболели, так что у нас робот остановится, — заметил Радаев.