В Саратове резерв из 200 баллонов с кислородом разместили в перинатальном центре

В переоборудованный под ковидных больных перинатальный центр доставили и складировали 200 баллонов с кислородом. Это – областной резерв на случай непредвиденных ситуаций для больных коронавирусом и пневмонией. Об этом в ходе координационного совета при губернаторе 3 ноября сообщила и.о. министра здравоохранения области Асят Выкова.

Губернатор Радаев, который поручил создать этот резерв, поинтересовался, где именно 200 резервных баллонов с кислородом, которые он поручил закупить.

- Мы закупили 200, они сейчас в перинатальном центре. И закупаем еще 300.

- Да, держите ситуацию на контроле, - посоветовал губернатор.