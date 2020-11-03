Надежда Матвеева: Саратовской области потребуется еще больше коек для больных с вирусом

Надежда Матвеева

В Саратовской области зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом на 14,5% среди детей до 18 лет и на 23% - среди медработников.

Всего за неделю выявлено 3835 случаев внебольничной пневмонии. Это на 43,7% больше, чем за предыдущую неделю.

Фиксируется тенденция к снижению заболеваемости легкой формой пневмонии и роста средней тяжести.

Об этом замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева доложила на заседании координационного совета при губернаторе 3 ноября.

В Саратовской области сейчас в основном циркулируют вирусы негрипозной этиологии. Но Матвеева считает, что к концу ноября вирусы гриппа активизируются, заболеваемость возрастет и потребуется дополнит коечный фонд.

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