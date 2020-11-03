Роспотребнадзор предложил приостановить действие социальных проездных в Саратове

Надежда Матвеева

В ходе заседания координационного совета по коронавирусу 3 ноября в Правительстве Саратовской области, замруководителя регионального Роспортребнадзора Надежда Матвеева выдвинула ряд предложений.

В их числе:

- для изоляции лиц группы риска приостановить на 14 дней или более действия социальных проездных билетов. Это касается в первую очередь пенсионеров и инвалидов;

- обеспечить раздачу масок в местах массового пребывания;

- руководителям школ, которые скоро вернутся с каникул — усилить контроль за противоэпидемическими мероприятиями, перед началом занятий провести дезинфекцию, обеспечить внеочередной инструктаж персонала, и всем, включая вузы, усилить контроль за утренним фильтром, контроль за посещаемостью обучающимся. При высоком уровне заболеваемости — вводить дистанционное обучение.

Отдельные предписания будут для транспортных предприятий.