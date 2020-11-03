Проверки масочного режима в Саратовской области ужесточатся

В Саратовской области менее половины населения соблюдает обязательный масочный режим. Таковы данные Роспотребнадзора. Об этом заявил губернатор Радаев открывая заседание координационного совета по коронавирусу 3 ноября.

В связи с таким положением глава региона потребовал усилить контроль со стороны проверяющих органов.

Кроме этого губернатор заявил о частичном закрытии Технического университета и полном – института управления им. Столыпина. Студенты переходят на дистанционное обучение.

- Во время своего визита Вячеслав Викторович Володин предложил создать диспетчерскую службу, которая бы информировала о наличии лекарств в аптечных сетях. Если такой мониторинг можно организовать на базе колл-центра, то это надо сделать незамедлительно, - дал поручение Радаев.