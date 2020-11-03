Мужчина и женщина умерли во время ночевки в пустующем доме села Степное

Предварительная версия - отравление продуктами горения Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Степное Советского района Саратовской области погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшие — 50-летний мужчина и его 34-летняя сожительница. 2 ноября они приехали в Степное и остановились переночевать в пустующем доме родственницы.

3 ноября их обнаружили мертвыми.

На место прибыли следователи СУ СКР. Они осмотрели дом и тела — следов насильственной смерти не обнаружено. Установлено, что дом отапливался газовой печью, фитиль которой горел, но шибер дымохода оказался закрыт.

Шибер печи был закрыт Фото: СУ СКР по Саратовской области

Основной версией рассматривается отравление продуктами горения.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.