Мужчина и женщина умерли во время ночевки в пустующем доме села Степное

Предварительная версия - отравление продуктами горения
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В поселке Степное Советского района Саратовской области погибли два человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшие — 50-летний мужчина и его 34-летняя сожительница. 2 ноября они приехали в Степное и остановились переночевать в пустующем доме родственницы.
3 ноября их обнаружили мертвыми.
На место прибыли следователи СУ СКР. Они осмотрели дом и тела — следов насильственной смерти не обнаружено. Установлено, что дом отапливался газовой печью, фитиль которой горел, но шибер дымохода оказался закрыт.
Шибер печи был закрыт
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Основной версией рассматривается отравление продуктами горения.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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