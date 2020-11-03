В Саратове «семерка» чуть не сбила пешехода и протаранила авто

Машина заехала на тротуар и чуть не сбила пешехода. Кадр из видео Сергея Глухова

В Кировском районе Саратова автомобиль ВАЗ-2107 чуть не сбил пешехода и протаранил припаркованную машину.

Об этом «КП-Саратов» рассказал очевидец. Он, помимо того, опубликовал снятое видео, где запечатлено, как машина заезжает на тротуар и едва не сбивает идущего там мужчину.

После этого машина резко свернула влево и врезалась в припаркованный автомобиль на другой стороне дороги.

По словам автора видео Сергея Глухова, это произошло 3 ноября на улице Луговая, в районе дома №40/60.

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