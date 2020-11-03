Директор школы под Саратовом поплатилась за плохую дезинфекцию

В Советском районе вчера, 2 ноября, суд рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении граждан, оказавшихся в общественном месте без маски в период распространения коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, пятеро граждан были в помещении магазина, муниципальном учреждении и отделении скорой медицинской помощи без маски. За это одному нарушителю выписали предупреждение, а остальным — по штрафу в 1 тыс. рублей.

Также к ответственности привлекли директора школы в селе Федоровка Федоровского района Светлану Сиротинину.

Она в условиях распространения COVID-19 не организовала регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования, посуду и приборы в столовой мылись с нарушениями СанПиНа, также не была проведена заключительная дезинфекция.

Напомним, школу в Федоровке закрывали из-за выявленных случаев коронавируса.

На судебном заседании 20 октября женщина согласилась с протоколом и объяснила, что к тому моменту все нарушения были устранены. Заключительную дезинфекцию провели 16 октября за счет бюджетных средств, на ее личные и привлеченные внебюджетные деньги закупили трехмесячный запас дезинфицирующих средств и 14 рециркуляторов.

- Финансовым планом школы расходы на данные статьи не предусматривались, она как директор школы не вправе перераспределять денежные средства, — отметили в пресс-службе суда.

Сиротинина неоднократно подавала заявки в местное Управление образования, но ей устно поясняли, что денег на это не выделено

За такой проступок директора школы оштрафовали на 25 тыс. рублей.

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