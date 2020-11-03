Начальнику Приволжской железной дороги Сергею Альмееву вручили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени

Сергей Альмеев

3 ноября, накануне Дня народного единства, в правительстве Саратовской области состоялась церемония вручения государственных наград. На торжественном мероприятии, прошедшем под председательством губернатора Саратовской области Валерия Радаева, были отмечены трое представителей Приволжской железной дороги.

В частности, за большой вклад в строительство международного аэропорта «Гагарин» и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

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Еще две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили машинист тепловоза локомотивного депо Сенная Юрий Абросимов и старший электромеханик Аткарской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Приволжской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры Василий Космачев.

Юрий Абросимов

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