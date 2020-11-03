Месть за скорость: саратовчанка заявила, что автобус №11 специально врезался в 75-й

В Саратове постоянно происходят гонки автобусов, часто из-за этого случаются ДТП. Так произошло и сегодня, 3 ноября, на проспекте 50 лет Октября.

Очевидец Галина Дубатовская выложила в группу «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» фотографии аварии и отметила, что водитель автобуса №11 специально тронулся и врезался в объезжающий его 75-й.

- Перевозчики №№11 и 53 специально мстят быстрым и привлекающим пассажиров №75 и даже троллейбусам №10, — написала девушка.

По ее словам, она была свидетелем, как автобусы не пропускали и подрезали, но ДТП специально это в первый раз.

В городской ГИБДД «КП-Саратов» сообщили, что в дежурную часть информация об этой аварии не поступала.

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