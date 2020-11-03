Под знаком возрождения

Перед долгой зимней паузой территория производственной базы приводится в порядок

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Шпринц - из числа людей, находящихся в постоянном поиске решений. Он упрямый и последовательный в своих действиях руководитель.

Обстоятельства в работе иной раз никак не складывались в его пользу. Несколько лет подряд он продавал урожай, что называется «с колес», не дожидаясь оптимальных цен и стремясь вовремя рассчитаться по долгам, которыми предприятие было буквально опутано. Однако текущий год оказался для земледельца счастливым, знаменующим выход из кризиса, а точнее прорыв в полном смысле этого слова.

Хозяйство недавно укрупнилось

- Будет правильно сказать: все, что достигнуто нами сегодня, состоялось во многом благодаря той основе, которую создал в хозяйстве мой отец Иван Борисович Шпринц, - подчеркивает сельхозпроизводитель. - Именно теперь мы в полной мере стали получать дивиденды, обусловленные его деятельностью. Тем более, на многие виды продукции растениеводства цены сложились прямо-таки заоблачные, ранее невиданные. В результате расплатились по кредитам, взятым под большие проценты, освободили от долгов еще одно хозяйство, активы которого перешли к нам. Заполучив его земли, обрабатываем 2,5 тысячи гектаров вместо прежних полутора тысяч, таким образом превратившись из небольшого предприятия в среднее по меркам района. Укрупнение КФХ - предпосылка к увеличению прибыли как необходимого условия для модернизации производства.

Чтобы лучше пояснить ситуацию, потребуется исторический экскурс. Иван Шпринц, переехавший в Ртищевский район из Казахстана по приглашению тогдашнего местного районного главы Алексея Громова, прибыл на новые для себя земли, имея солидный опыт на руководящих должностях в сельском хозяйстве. Его знания превышали уровень компетенции по первоначально полученной им специальности зоотехника. Он трудился не только в животноводстве - был директором картофелеводческого совхоза вплоть до распада СССР. Анатолий Шпринц, к слову, помнит, как его отец еще в середине 80-х годов, предчувствуя крушение Советского Союза, произнес в кругу семьи фразу: «Партии скоро не будет» - и потом оставил должность парторга. Организаторские навыки, впрочем, помогли Ивану Борисовичу возродить в Малиновке колхоз имени Карла Маркса, прежде разворованный и разрушенный. Но в 2000 году это предприятие разделилось на три фермерских хозяйства. Одно из них возглавил Шпринц-старший. Тысяча гектаров пашни и небольшая открытая площадка для техники в селе Драгуновка на отшибе от автодороги Саратов - Тамбов, вот и все, что тогда ему досталось, не считая клочка на производственной базе бывшего колхоза, которую пришлось делить с двумя другими индивидуальными предпринимателями - Александром Кондрашовым и Сергеем Пшеновым.

На предприятии Анатолия Шпринца (на фото) значительно укрупнился парк сельхозтехники

С заботой о тружениках

К моменту, когда Анатолий Шпринц сделался единоличным владельцем на базе, там отсутствовал забор, каждую минуту могло упасть перекрытие корпуса. Несмотря на еще ограниченные материальные возможности, постепенно восстановили стараниями фермера мастерскую, ее механизмы. Оборудовали столовую для рабочих, что выглядит отчасти как мера с прицелом на увеличение штата предприятия, где сегодня работают 11 человек.

- Весной наберем кадровое пополнение, - обещает глава КФХ. - К нам на работу многие просятся, так как зарплата в хозяйстве возросла. Не скажу, что у нас очень высокая нагрузка. Во время посевной и уборочной график подчас ненормированный, а так трудимся не спеша. Под конец октября техника возвращается с полей, и наступает долгая пауза. До того, как уйти на отдых, прибираем территорию базы, расставляем агрегаты в определенном порядке. Снимаем плуги, аккумуляторы, все моем, чистим, заранее готовясь к очередному сезону. В следующем году мы должны закрепить достигнутый успех.

На базе площадью ровно гектар установлено восемь камер видеонаблюдения. Монитор передает, например, изображение трассы с автозаправочной станцией, проезжающими автомобилями. Тут не глухомань. И тем более несправедливой кажется судьба Малиновки, где с каждым годом все меньше жителей. А в Драгуновке лишь несколько заселенных домов с доживающими свой век пенсионерами. Поэтому кадры для хозяйства все чаще приходится искать на стороне. Пять человек приезжают сюда на работу из Ртищева. Для этой цели главой предоставлены автомашина «Жигули» и средства на бензин. И так ежедневно - по 30 километров туда и обратно.

- В малиновской школе осталось 10-12 учеников, старшеклассники ездят на занятия в соседнюю Ерышовку, - уточнил Анатолий Шпринц. - Одна из причин, по которым пустеют наши села, - неважное состояние учреждений соцсферы. И помощи со стороны аграриев недостаточно в этом направлении. Есть и такие фермеры, кто копейки не отдаст школе, детскому саду, хотя хозяйство успешное. Категорически не приемлю подобного отношения к согражданам! Считаю, если ты чего-то добился как предприниматель, твой долг - поддерживать поселение, где сам проживаешь. Так-то были времена хуже нынешнего. Когда мы с отцом начинали работать в Малиновке в конце 90-х, немало местных, будучи в трудоспособном возрасте, уходили из жизни, отравившись алкогольными суррогатами. Пьющего тяжело исправить, но я боролся со злом как мог - за молодых, кто еще способен одолеть порок. Дисциплину в итоге наладили. Уже этим можно гордиться.

Двум работникам глава хозяйства предоставил беспроцентную ссуду на покупку домов в Ртищеве. Он планирует обустроить две квартиры по типу общежития для тех, кто еще не обзавелся семьей. Ради этого готов восстановить здание бывшей конторы колхоза, выкупив объект на аукционе. Благо, там сохранились прочные стены из кирпича - в свое время Анатолий Шпринц не позволил сломать их.

Молодые работники - в особой цене. На снимке механизатор Максим Синев

Требуется толковый агроном

Конечно же, немало остается сделать на базе, где предприятие полностью водворилось в 2015-м - увы, после того как не стало его основателя Ивана Борисовича. На втором этаже основного корпуса возведут комфортабельный офис с зоной отдыха. Но это дело не самое срочное. В первую очередь надо полностью создать условия для хранения и ремонта техники, которой в хозяйстве заметно прибавилось в связи с тем, что фермер Александр Кондрашов, как упомянуто выше, выйдя на пенсию, уступил весь свой арсенал вместе с землей Шпринцу. Теперь в КФХ только уборочных комбайнов четыре. Развитие требует постоянного обновления технических средств, и руководитель хозяйства намечает приобрести посевной комплекс, с которым уже есть где развернуться: в округе Малиновки достались ровные участки, тогда как около Драгуновки сплошь холмы и косогоры. Поля с пологим рельефом лучше подходят для нетрадиционных технологий - минимальной обработки почвы и так далее. Возможность применения новых методов землепользования здесь изучают и оценивают.

- Природа в нашей природно-климатической зоне, можно сказать, балует сельхозпроизводителей, наделив их большей частью высокоплодородными землями, - напоминает аграрий. - Последний урожай пшеницы составил в хозяйстве 30 центнеров с гектара. Ячменя намолотили почти полторы тысячи тонн. Результат хорош, однако он оказался бы еще значительнее при использовании минеральных удобрений. Со следующего года начнем применять эти средства, что для нас, безусловно, заметный шаг вперед. Происходят изменения и в севообороте. Так, мы впервые засеяли озимой рожью 270 гектаров, воспользовавшись новыми участками. Эта культура улучшает структуру почвы, способствует повышению ее плодородия, выведению с полей сорняка. Будем возделывать просо, которое хорошо растет даже в засуху. Наделы подсолнечника сократим, а над качеством посевного материала серьезно поработаем. Давний партнер КФХ, саратовец Сергей Ананьев, агроном, поставляет семена гибридов подсолнечника и сельхозхимию, посещает нас для подробных консультаций. Привлечь бы к нам в штат классного специалиста по агрономии. Тогда горы свернем!

О чем по-настоящему сожалеет Анатолий Шпринц, оглядываясь на пройденный путь? Пожалуй, только о том, что не смог он получить высшее образование. Ведь в девяностые годы, на которые пришлась его молодость, сельчанину некогда было сидеть за учебниками. Одна задача стояла перед ним - прокормить семью. Зато своих трех сыновей он воспитал в любви к знаниям: старший и средний постигают основы будущей профессии в престижных учебных заведениях. Сам же глава, награжденный почетной грамотой губернатора Валерия Радаева, с оптимизмом смотрит на перспективы отрасли: «Крестьянам нечего бояться, наша продукция всегда будет востребована».