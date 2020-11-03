Виктория Бородянская рассказала, как вернуть пятую часть стоимости новогоднего отдыха

Виктория Бородянская

«Вторая волна» кешбэка за покупку туров по России проходит по стране с 15 октября по 5 декабря. Вернуть можно 20% стоимости отдыха, но не более 20 тыс. рублей. Это выгодно не только туристам, но и компаниям, которые в ходе первого этапа возврата средств смогли компенсировать убытки от длительного закрытия в текущем году. Об этом на брифинге в пресс-центре «КП-Саратов» рассказала руководитель комитета по туризму правительства Саратовской области Виктория Бородянская.

Она отметила, что если первый этап предполагал всего неделю на покупку путевок, по которым можно было получить возврат части средств, то сейчас на это дается полтора месяца. Если на первом этапе по стране были выкуплены 70 тысяч путевок на 1,4 млрд рублей и туристам вернули 280 млн рублей, то сейчас, за месяц до окончания акции, забронировано туров уже на миллиард рублей. При этом ближе к Новому году покупки будут увеличиваться, считает Бородянская. Она подчеркнула, что возвращать деньги будут по путевкам, которые завершаются до 10 января. Это значит, что все новогодние турпоездки и отдых в санаториях попадают под программу кешбэка.

Для оформления возврата денег есть ряд условий, которые значительно смягчились, по сравнению с первым этапом. Платить нужно по-прежнему только безналично, картой «Мир», зарегистрировавшись в программе лояльности «ПриветМир». Но теперь сумма покупки не ограничивается, с одной карты можно купить сколько угодно путевок, минимальный срок тура — две ночи, а не пять, как раньше, а значит можно успеть отдохнуть за выходные. Деньги вернут в течение пяти рабочих дней на ту же карту. Обязательно: оплачивать нужно либо на сайте Мир путешествий.РФ, либо на сайтах самих туристических объектов или находить страницы акции на сайтах агрегаторов туристических услуг.

- В Саратовской области участниками второго этапа программы возврата средств за отдых стали 42 туристических объекта. Их список можно найти на сайте «Огни Саратова», — рассказала Бородянская.

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