В 2020 году хотят устроить на работу 1,4 тысячи саратовцев благодаря мерам снижения напряженности

В Саратовской области более 1,4 тыс. жителей хотят трудоустроить в 2020 году в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минтруда, на эти цели правительство РФ предоставило области 66 млн рублей. Эти деньги пойдут на субсидии предприятиям на возмещение заработной платы работникам, трудоустроенным на временные рабочие места и общественные работы.

В программе временного трудоустройства участвуют работники организаций, где введен режим неполного рабочего времени, временно остановили работы или сотрудников отправили в отпуска без сохранения зарплаты.

В общественных работах также могут поучаствовать безработные граждане, обратившиеся в центры занятости населения.

На сегодняшний день с работодателями заключено 209 соглашений о предоставлении субсидии. Трудиться уже начали 1 294 жителя Саратова и районов.

Напомним, Саратовская область занимает 35 место по уровню безработицы среди регионов РФ.

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