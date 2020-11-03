Возбуждено дело о работе пансионата «Мирра» в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело о скандально известном пансионате для престарелых «Мирра».

Как сообщили «КП-Саратов», основанием для возбуждения дела стало оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Напомним, в конце сентября судебные приставы явились в заведение и обнаружили царящую там антисанитарию. Пансионат был опечатан, жильцов перевели в другие заведения, ряду потребовалась госпитализация в связи с заражением чесоткой. Впоследствии двое из них скончались.

Учреждение располагалось в двухэтажном арендованном особняке на улице Салько. По версии следствия, жильцы не получали должного ухода со стороны обслуживающего персонала. Более того, там не было медицинского работника.

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