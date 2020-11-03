В Саратовской области малоимущим дали деньги на открытие своего дела

Вопрос поддержки населения на основе социального контракта обсудили 3 ноября на заседании рабочей группы комитета по социальной политики Саратовской областной думы.

С докладом выступила замминистра труда и социальной защиты Наталия Гурьева. Она сообщила, что социальный контракт — это соглашение между органом соцзащиты и гражданином, по которому государство обязано оказать материальную и иную помощь малоимущим. На это в областном бюджете заложили 312 млн рублей. Соцконтракт заключается только с малоимущими.

Поддержка оказывается на четырех уровнях.

Первое — поиск работы — гражданин берет на себя обязательство найти работу. Центр занятости оказывает заявителю содействие в поиске работы и трудоустройстве. Орган социальной защиты населения со дня трудоустройства в течение пяти месяцев выплачивает гражданину социальное пособие размер около 10 тыс. рублей в месяц.

Второе направление — прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования: Орган социальной защиты населения выплачивает гражданину сумму на оплату услуг по обучению. Размер зависит от стоимости курса обучения, но не более 30 тыс. рублей. Также гражданин получает по 10 тыс. рублей стипендии, но не более трех месяцев.

Третье направление — поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности: гражданин берет обязательства зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, закупить необходимое оборудование и заниматься предпринимательской деятельностью. Заявитель может получить сумму в размере 250 тыс. рублей.

Четвертое направление — это назначение социального пособия. Оно выдается на удовлетворение текущих потребностей граждан. Это — приобретение товаров первой необходимости, лекарств, оплата лечения, образовательных услуг. Размер выплаты в 2020 году — 10 276 рублей в месяц. Срок выплаты шесть месяцев.

- Помогли более 5 тыс. жителям, на это ушло свыше 200 млн рублей, — сообщила Гурьева.

Она также отметила, что 29 человек пожелали стать индивидуальными предпринимателями.

Депутаты поинтересовались, какие формы отчета предусмотрены, чтобы понять не потрачены ли деньги «налево». Их несколько смутила слишком демократичная форма отчета по выделенным деньгам.

- При заключении мы требуем бизнес-план, отчет по приобретенному оборудованию, отчет по текущей работе в течение шести месяцев. Все, кто получил деньги, работают, — пояснила Гурьева.