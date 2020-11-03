На 16 улицах Саратова на сутки отключат воду, в десяти поселках подача снизится

В Саратове 5 ноября ожидается масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжения перестанут подавать для выноса коммуникаций в рамках проводимых комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова работ по строительству дороги по улице Менякина в четверг, 5 ноября, с 04:00 до 03:00 следующего дня.

Воды не будет на:

- 2-й проезд Блинова, 3, 3а, 3Б, 4, 4а, 4Б, 4в, 6, 6а, 6Б, 6в, 8, 8а;

- Большая Долинная, 53;

- Воскресенская, 34, 48, 50;

- Газовая, 24;

- Исаева, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 42, 42а, 44, 44а, 46а;

- Менякина, 2, 4, 8;

- Муленкова, 3/1;

- Романтиков, 44, 46, 46а;

- Самойловская, 55, 57, 59;

- Скоморохова, 21, 23;

- 1-й проезд Скоморохова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 28а, 28Б;

- Уютная, 1;

- Хрустальная, 55а, 55Б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55и, 68а, 68Б, 68в, 68д, 68е;

- частный сектор по улицам Уютная, Хрустальная, Покровская, Братьев Никитиных, Самойловская.

Пониженные параметры подачи воды будут также наблюдаться в Солнечном, Солнечном-2, Юбилейном, Саксагае, Иволгино, Зональном, ЦДК, Расково, Дубках, Зоринском поселках.

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