Саратов посетил замминистра экономического развития РФ Петр Засельский

Фото из Инстаграм Валерия Радаева
Сегодня, 3 ноября, в Саратовскую область прибыл замминистра экономического развития РФ Петр Засельский.
Как сообщил губернатор Валерий Радаев на своей странице в Инстаграм, обсудили реализацию на территории региона национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
По словам Радаева, президент России Владимир Путин поставил задачу добиться кардинальных сдвигов в этом направлении — одном из ключевых в общенациональной стратегии.
- В Саратовской области в нацпроекте участвуют 59 предприятий, открыт региональный центр компетенций. По направлению повышения производительности труда обучение прошли 800 человек, — написал глава региона.
Мероприятия в 2019 году позволили превысить целевое значение индекса производительности труда. При этом саратовские компании продолжают присоединяться к нацпроекту, к 2024 их будет уже свыше 100.
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