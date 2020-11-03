Саратов посетил замминистра экономического развития РФ Петр Засельский

Фото из Инстаграм Валерия Радаева

Сегодня, 3 ноября, в Саратовскую область прибыл замминистра экономического развития РФ Петр Засельский.

Как сообщил губернатор Валерий Радаев на своей странице в Инстаграм, обсудили реализацию на территории региона национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

По словам Радаева, президент России Владимир Путин поставил задачу добиться кардинальных сдвигов в этом направлении — одном из ключевых в общенациональной стратегии.

- В Саратовской области в нацпроекте участвуют 59 предприятий, открыт региональный центр компетенций. По направлению повышения производительности труда обучение прошли 800 человек, — написал глава региона.

Мероприятия в 2019 году позволили превысить целевое значение индекса производительности труда. При этом саратовские компании продолжают присоединяться к нацпроекту, к 2024 их будет уже свыше 100.

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