В саратовском Минздраве прокомментировали обращения главврача к Владимиру Познеру

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер прокомментировал информацию о саратовском главвраче, который обратился к Владимиру Познеру и рассказал о сложностях с прохождением томографии и покупкой лекарств.

- По поручению министра Олега Костина была уточнена информация о состоянии здоровья врачей государственных учреждений. По состоянию здоровья ни у одного нет необходимости дополнительной медицинской помощи, — отметил Денис Грайфер.

Однако он напомнил, что кроме государственных клиник в области работают частные и ведомственные медучреждения. Проверить их здоровье не представляется возможным.

- Могу сказать, что всем гражданам оказывается медицинская помощь, независимо от их, так скажем, социального положения и наличия или отсутствия связей, — подчеркнул замминистра.

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