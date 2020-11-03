В Саратове спасателям пришлось усыпить алабая для его спасения

В Саратове из камышей в реке вытащили собаку. Фото городской службы спасения

В Ленинском районе Саратова городские спасатели сумели помочь собаке.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, вызов дежурному поступил от жителя дома на улице Буровая.

Оказалось, что алабай запутался в цепи, убежал в камыши на реке Елшанка и не возвращается к хозяину на берег. Спасти его самостоятельно мужчина не смог.

Спасатели выехали на место и обнаружили, что пес действительно заблудился в камышах и находится на глубине одного метра в воде.

При этом животное всячески сопротивлялось своему спасению, не давало зацепить себя петлей и затащить в лодку. Пес вел себя агрессивно, поэтому пришлось вызвать ветеринара из клиники, которые усыпили собаку. Лишь после этого его на лодке довезли до берега и передали хозяину живой.