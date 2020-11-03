В Саратовской области за сутки мошенники обманули людей почти на 1,5 млн рублей

В Саратовской области вчера, 2 ноября, мошенники обогатились за счет местных жителей на 1 млн 360 тыс. рублей.

- Жертвами стали девять человек, из которых шестеро — саратовцы. Самым молодым стал 28-летний потерпевший, самой старшей — 70-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Всех обманули по известной схеме с банковскими работниками. Однако с пенсионеркой из Ленинского района провернули целый спектакль.

Сначала ей позвонила дама под видом сотрудника банка, якобы мошенники пытаются списать деньги. Следом в игру включился лжеправоохранитель, порекомендовавший пожилой женщине сотрудничать со службой безопасности банка.

На протяжении двух дней пенсионерке множество раз звонили с разных номеров неизвестные, представляющиеся сотрудниками банка. В результате женщина пошла к банкомату, сняла с двух своих карт 131 тыс. рублей и положила на счет аферистов. После она оформила кредитку и с нее также перевела деньги. Общий ущерб составила 198 тыс. рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Полицейские просят саратовцев не разговаривать с незнакомцами по поводу денег. Лучше сами позвоните в банк и удостоверьтесь, что все в порядке. Его номер указан на оборотной стороне вашей карты.

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