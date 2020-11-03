Председатель Совета ректоров вузов Виктор Чепляев поздравил с Днем народного единства

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области Виктор Чепляев поздравил жителей с Днем народного единства.

- Дорогие друзья!

Поздравляю вас с одним из наиболее значимых праздников нашей страны — Днем народного единства!

Россия с ее тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством объединяет множество народов разных культур и религиозных конфессий. В самые сложные периоды истории нашу Отчизну неизменно спасала сплочённость граждан, объединявшихся в стремлении защитить её независимость и исторические традиции.

Единство, солидарность, патриотизм, приверженность традиционным нравственным и духовным ценностям, вера в сильную, непобедимую Россию — главные ориентиры для нас и сегодня, основа решения сложнейших проблем и ответов на вызовы времени.

Этот праздник — уверенность в завтрашнем дне, символ благополучного будущего, основа нашего единства.

От всей души желаю мира, счастья и веры в нашу великую Родину! — сказал председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.

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