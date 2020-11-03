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Председатель Совета ректоров вузов Виктор Чепляев поздравил с Днем народного единства

Директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС пожелал мира и счастья
Источник:kp.ru
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Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области Виктор Чепляев поздравил жителей с Днем народного единства.

- Дорогие друзья!

Поздравляю вас с одним из наиболее значимых праздников нашей страны — Днем народного единства!

Россия с ее тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством объединяет множество народов разных культур и религиозных конфессий. В самые сложные периоды истории нашу Отчизну неизменно спасала сплочённость граждан, объединявшихся в стремлении защитить её независимость и исторические традиции.

Единство, солидарность, патриотизм, приверженность традиционным нравственным и духовным ценностям, вера в сильную, непобедимую Россию — главные ориентиры для нас и сегодня, основа решения сложнейших проблем и ответов на вызовы времени.

Этот праздник — уверенность в завтрашнем дне, символ благополучного будущего, основа нашего единства.

От всей души желаю мира, счастья и веры в нашу великую Родину! — сказал председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.

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