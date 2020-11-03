Многодетную мать из Саратовской области отправили на принудительные работы

В Татищевском районе Саратовской области приставы возбудили исполнительное производство в отношении матери троих детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, женщина была ранее лишена родительских прав и суд обязал ее выплачивать средства на содержание трех несовершеннолетних детей в размере половины дохода.

Однако 30-летняя гражданка проигнорировала решение суда. Приставам пришлось сделать запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить источник доходов должницы. Оказалось, что она нигде не работает, счетов и недвижимости не имеет.

Более того, приставам пришлось принудительно привести даму в управление, так как сама она уклонялась от визитов и постоянно меняла место жительства.

В итоге женщину отправили на принудительные работы на 40 часов, если она и это откажется делать, то ее ждет уголовное наказание.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.