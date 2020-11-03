От коронавируса за сутки в Саратове умерли три человека

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли три человека.
В региональном Минздраве рассказали подробности о скончавшихся.
Одной из жертв коронавируса стала 85-летняя женщина.
- Она лечилась на дому под наблюдением терапевта. Когда состояние ухудшилось, ее госпитализировали. В больнице женщина провела шесть суток и скончалась от прогрессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, — рассказали в Минздраве.
Также у пенсионерки была гипертония, ишемическая болезнь сердца и перенесенный инфаркт миокарда, атеросклероз аорты и коронарных сосудов.
Еще одним скончавшимся от коронавируса стал 61-летний мужчина. Его привезла в стационар «скорая» в тяжелом состоянии, врачи перевели сразу в реанимацию, но он там скончался от отека легких и эндогенной интоксикации.
Из сопутствующих заболеваний у пациента была гипертония, перенесенный инфаркт, состояние после стентирования, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, ожирение.
За сутки от COVID-19 также умерла 61-летняя женщина. Она лечилась дома сама. На третий день заболевания ей стало хуже и медики «скорой» привезли ее в ковидный госпиталь, однако нарастала полиорганная недостаточность, и гражданка умерла. На ИВЛ она провел восемь дней.
Скончавшаяся страдала от сахарного диабета, гипертонии и ожирения.
Таким образом, в Саратовской области насчитывается 161 жертва от коронавируса.
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