В Балакове мужчина переломал ребра 80-летней матери

В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело о насильственной смерти пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, причиной гибели 80-летней женщины стали множественные переломы ребер и тупая травма груди.

Напомним, тело пенсионерки было найдено днем 31 октября в ее квартире дома по улице 30 лет Победы. На трупе имелись множественные ссадины и кровоподтеки.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 53-летнего сына пострадавшей. Решается вопрос о мере пресечения.

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