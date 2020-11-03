Саратовских бизнесменов пригласили к прокурору области

Бизнесменов Саратова приглашают на личный прием к прокурору области Сергею Филипенко.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, он уже начался и продлится сегодня до 12 часов.

Прием проходит в прокуратуре Заводского района на улице Орджоникидзе, 13г.

При обращении в органы прокуратуры при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

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